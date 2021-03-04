***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.03.2021 15:56
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-914 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915118
BIST
17:141.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:147,4302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:148,9549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0316
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
17:14409,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,96
|Açılış
|: 409,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DYOBY
|16,72
|156.481.075
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.442.816
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.504.059
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.408.476
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|57.988.515
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.163.472
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,70
|2.455.809.833
|% -1,47
|
|PETKM
|5,89
|1.295.065.697
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,26
|1.129.118.249
|% 2,83
|
|SISE
|7,66
|1.125.349.903
|% 0,52
|
|GARAN
|9,26
|963.527.974
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,44
|783.878.960
|% 0,41
|
|PETKM
|5,89
|1.295.065.697
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|569.896.232
|% 0,90
|
|THYAO
|14,70
|2.455.809.833
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,26
|1.129.118.249
|% 2,83
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4213
|7,4259
|% -0,26
|
|Euro
|8,9447
|8,9502
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,3457
|10,3976
|% -0,13
|
|Frank
|8,0154
|8,0637
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-1,48
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.713
|2.783
|12,31
|
|Yarım
|1.311
|1.346
|5,96
|
|Çeyrek
|658
|673
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|1,25
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24GLYHO
Yüzde 5.06 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 223, 633 adet işlem
-
17:23VAKKO
Yüzde 5.39 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 712, 626 adet işlem
-
17:22VAKKO
Yüzde 5.51 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 670, 862 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, THYAO, TKFEN
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, ARCLK