***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuzun 01.04.2020 tarihli 606 numaralı kararı gereği, dünyada ve ülkemizde görünen COVİD-19 salgınının hem küresel hem yurtiçi piyasalarda göstermiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı, çalışma hayatımız ve ticari faaliyetlerimiz etkilenmiştir. Mevcut durumda çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir. Bu koşullar dahilinde 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Dilovası Fabrika ve Genel Merkez olmak üzere bu iki lokasyonumuzda haftalık çalışma sürelerinin 3 ay boyunca ½ oranında azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğine başvurulmasına karar verilmiştir.Bunun yanısıra İzmir Kemalpaşa Fabrikamızın üretim faaliyleri bu süre içerisinde normal seyrine devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834355BIST