***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 17:26
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulumuzun 01.04.2020 tarihli 606 numaralı kararı gereği, dünyada ve ülkemizde görünen COVİD-19 salgınının hem küresel hem yurtiçi piyasalarda göstermiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı, çalışma hayatımız ve ticari faaliyetlerimiz etkilenmiştir. Mevcut durumda çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir. Bu koşullar dahilinde 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Dilovası Fabrika ve Genel Merkez olmak üzere bu iki lokasyonumuzda haftalık çalışma sürelerinin 3 ay boyunca ½ oranında azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğine başvurulmasına karar verilmiştir.
Bunun yanısıra İzmir Kemalpaşa Fabrikamızın üretim faaliyleri bu süre içerisinde normal seyrine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834355
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
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|: 89.748
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|Önceki Kapanış
|: 343,16
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346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1481
|8,1890
|% -1,42
|
|Frank
|6,7629
|6,8037
|% -2,20
|
|Riyal
|1,7504
|1,7592
|% -1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|17,13
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,41
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
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|B. Petrol
|29,74
|29,74
|5,00
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