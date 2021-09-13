***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 17:36
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 644 Ada 30 Parsel de yer alan 1.647,83 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 6511 m2' lik kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat işi yapımı ve satışı amacıyla kurulacak Livza Ayes Mnd Group Adi Ortaklığına katılmaya karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963493
BIST
17:581.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:588,4374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:589,9690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0430
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:58487,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:58
|YESIL
|2,42
|143.896.888
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.504.127
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.944.787
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.497.009
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.379.400
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|DOGUB
|6,50
|18.819.861
|% -7,41
|
|EUHOL
|2,76
|54.426.017
|% -7,07
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,47
|611.306.939
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|575.389.918
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|135.092.698
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.980.402
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4344
|8,4374
|% -0,22
|
|Euro
|9,9646
|9,9690
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,6447
|11,7031
|% -0,19
|
|Frank
|9,1228
|9,1777
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2425
|2,2538
|% -0,23
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN