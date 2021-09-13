***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 644 Ada 30 Parsel de yer alan 1.647,83 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 6511 m2' lik kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat işi yapımı ve satışı amacıyla kurulacak Livza Ayes Mnd Group Adi Ortaklığına katılmaya karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963493BIST