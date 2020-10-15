Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.10.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULKERİM DÜNDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 10.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği MND GROUP İNŞ. TEKS. YAY. LTD. ŞTİ.-Genel Müdür ve Ortağı Evet 0.65 YOK Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TUNCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 05.05.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği Avukat Evet 0.04 YOK Bağımsız Üye Değil
HAMDİ YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.03.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Vekilliği Sanayici Evet 0.43 YOK Bağımsız Üye Değil
KENAN YEŞİLHARK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 11.09.1978 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil
FARİS KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi EMEKLİ AKADEMİSYEN (Prof. Dr.) Evet 0.02 YOK Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881944


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.180
Değişim :  -0,75% |  -8,86
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 330,00 3.051.220 % 10,00  
AVOD 9,90 104.124.423 % 10,00  
PENGD 6,71 154.192.892 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.947.374 % 10,00  
EUYO 3,41 1.719.250 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9339 7,9382 % 0,35  
Euro 9,2900 9,2982 % 0,07  
Sterlin 10,2271 10,2784 % -0,34  
Frank 8,6492 8,7013 % 0,28  
Riyal 2,1092 2,1198 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 2,77  
Altın Gr. 485 485 1,75  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 -0,09  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,05  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,94  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru