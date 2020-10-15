***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULKERİM DÜNDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 10.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği MND GROUP İNŞ. TEKS. YAY. LTD. ŞTİ.-Genel Müdür ve Ortağı Evet 0.65 YOK Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TUNCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 05.05.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği Avukat Evet 0.04 YOK Bağımsız Üye DeğilHAMDİ YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.03.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Vekilliği Sanayici Evet 0.43 YOK Bağımsız Üye DeğilKENAN YEŞİLHARK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 11.09.1978 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Evet 0 YOK Bağımsız Üye DeğilFARİS KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi EMEKLİ AKADEMİSYEN (Prof. Dr.) Evet 0.02 YOK Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881944BIST