***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2020 15:37
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULKERİM DÜNDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 10.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği MND GROUP İNŞ. TEKS. YAY. LTD. ŞTİ.-Genel Müdür ve Ortağı Evet 0.65 YOK Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TUNCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 05.05.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği Avukat Evet 0.04 YOK Bağımsız Üye Değil
HAMDİ YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.03.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Vekilliği Sanayici Evet 0.43 YOK Bağımsız Üye Değil
KENAN YEŞİLHARK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 11.09.1978 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil
FARİS KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 16.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi EMEKLİ AKADEMİSYEN (Prof. Dr.) Evet 0.02 YOK Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881944
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05486,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,35
|Açılış
|: 486,00
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.719.250
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9382
|% 0,35
|
|Euro
|9,2900
|9,2982
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2271
|10,2784
|% -0,34
|
|Frank
|8,6492
|8,7013
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1092
|2,1198
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,77
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem