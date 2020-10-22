***AYES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2020 15:10
***AYES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AYES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulkerim Dündar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883044
BIST
15:421.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,23
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:427,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1364
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:429,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1458
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:42487,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,72
|Açılış
|: 486,89
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.577.709
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.773.326
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.911.142
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|TSKB
|1,80
|2.526.670.285
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,15
|749.834.548
|% -4,63
|
|SISE
|6,89
|668.520.167
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,14
|644.139.535
|% -4,61
|
|TSKB
|1,80
|2.526.670.285
|% 6,51
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,00
|608.453.296
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,26
|627.360.331
|% -5,04
|
|VAKBN
|4,14
|644.139.535
|% -4,61
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9415
|7,9491
|% 1,75
|
|Euro
|9,4035
|9,4099
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,3753
|10,4273
|% 1,32
|
|Frank
|8,7257
|8,7782
|% 1,52
|
|Riyal
|2,1118
|2,1224
|% 1,69
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-18,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|5,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-2,98
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-1,44
|
|Çeyrek
|774
|792
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 43 kaybederek (% -1.13 ) 1, 087
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, EUYO, POLTK, KARTN, IZFAS, RAYSG, BEYAZ, AVHOL, COSMO, LINK
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, FORMT, EGCYH, VANGD, ETYAT, AVOD, KATMR, BRKO, TSGYO, EGCYO
-
15:52
BMELK, TDGYO, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:52
KLGYO, INFO, AKFGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında