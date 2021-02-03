***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.02.2021 18:41
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.02.2021 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal
raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
Akaretler, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş İstanbul
adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907302
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0423
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0564
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05421,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,25
|Açılış
|: 421,96
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1541
|7,1600
|% -0,59
|
|Euro
|8,6027
|8,6111
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,7499
|9,7988
|% -0,61
|
|Frank
|7,9310
|7,9787
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9042
|1,9138
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,14
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|58,76
|58,76
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337