***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021 , 31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil Tarihi20.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2021 ve 10313Açıklamalar2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2021 tarihli Genel Kurul kararı 20.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929724BIST