***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.02.2022 18:26
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001922
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6074
En Düşük
13,5883
18:0515,4757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4757
En Düşük
15,4437
18:05810,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,47
|Açılış
|: 810,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5921
|13,6074
|% 0,10
|
|Euro
|15,4465
|15,4757
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4606
|% 0,23
|
|Frank
|14,6480
|14,7362
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6162
|3,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-0,32
|
|Altın Gr.
|810
|811
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-3,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
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17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında