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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.03.2022 19:44
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.02.2022 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak,Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014224


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Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
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