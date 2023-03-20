***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2023 13:24
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.02.2023 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak,Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126226
BIST
13:465.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -45,10
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4619,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4620,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:461.208,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,06
|Açılış
|: 1.208,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:46
|CLEBI
|545,70
|50.891.715
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|795.754.136
|% 9,99
|
|FENER
|58,20
|46.021.825
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.872.152
|% 9,88
|
|MEPET
|4,68
|17.536.279
|% 9,86
|
|MARKA
|9,54
|4.062.619
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|966.807.341
|% -9,16
|
|BTCIM
|36,64
|45.285.924
|% -7,47
|
|ONCSM
|113,90
|75.965.560
|% -7,40
|
|EMNIS
|36,60
|171.624
|% -7,25
|
|ASTOR
|61,80
|6.102.099.155
|% -4,78
|
|KOZAL
|22,18
|2.871.769.379
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,29
|2.469.977.609
|% -2,92
|
|ASELS
|58,15
|2.111.793.175
|% 1,39
|
|THYAO
|128,20
|1.943.372.856
|% 1,34
|
|ISCTR
|14,29
|2.469.977.609
|% -2,92
|
|KOZAL
|22,18
|2.871.769.379
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,80
|6.102.099.155
|% -4,78
|
|YKBNK
|10,22
|966.807.341
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,92
|557.504.967
|% -2,26
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0121
|19,0157
|% 0,01
|
|Euro
|20,3400
|20,3517
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1348
|23,2508
|% 0,19
|
|Frank
|20,4150
|20,5380
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0463
|5,0716
|% -0,01
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.130
|8.213
|227,00
|
|Yarım
|3.986
|4.019
|111,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-1,63
|