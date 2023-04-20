***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2023 11:54
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2023,20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.03.2023
Tescil Tarihi
06.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023 ve 10807
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 20.03.2023 tarihli Genel Kurul kararı 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140293
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0346
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.245,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.245,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|YONGA
|29,12
|213.358
|% 9,97
|
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|295.275.603
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|33.838.226
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.316.539
|% 9,87
|
|IMASM
|46,32
|26.888.568
|% -9,97
|
|CVKMD
|153,70
|1.708.128.416
|% -9,00
|
|VKGYO
|3,19
|91.831.806
|% -7,00
|
|DIRIT
|6,51
|515.558
|% -5,65
|
|GESAN
|80,10
|713.448.675
|% -5,54
|
|KOPOL
|37,26
|2.181.134.690
|% -5,43
|
|HALKB
|12,45
|1.987.771.219
|% -0,80
|
|CVKMD
|153,70
|1.708.128.416
|% -9,00
|
|VAKBN
|9,74
|1.455.965.761
|% -5,44
|
|AKBNK
|17,71
|1.117.336.535
|% -4,17
|
|HALKB
|12,45
|1.987.771.219
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,74
|1.455.965.761
|% -5,44
|
|ISCTR
|11,87
|824.571.628
|% -3,42
|
|YKBNK
|10,17
|664.094.016
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,71
|1.117.336.535
|% -4,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4021
|19,4061
|% 0,06
|
|Euro
|21,2718
|21,2774
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,0448
|24,1653
|% -0,03
|
|Frank
|21,5695
|21,6995
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1578
|5,1837
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|8.907
|9.042
|-17,00
|
|Tam
|8.942
|9.073
|-92,00
|
|Yarım
|4.367
|4.432
|-55,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.229
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,68
|