***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.07.2015, 13.02.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar, Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanBilgilendirme Politikası'nın şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen politika ekte vewww.aygaz.com.tr adresindeki internet sitemizdeyer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954841BIST