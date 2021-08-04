***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
04.08.2021 19:23
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2015, 13.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
, Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Bilgilendirme Politikası'nın şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen politika ekte ve
www.aygaz.com.tr adresindeki internet sitemizde
yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954841
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.422
En Düşük
1.412
18:058,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0510,0433
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 489,05
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496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4704
|8,4742
|% 0,82
|
|Euro
|10,0331
|10,0433
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,7388
|11,7976
|% 0,71
|
|Frank
|9,3121
|9,3682
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,43
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,63
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,44
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|70,33
|70,33
|-2,08
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