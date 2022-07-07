***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.07.2022 19:42
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2022 tarihinde kamuya açıklanan bölünme işlemi dolayısıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00-TL'den 219.800.767-TL'ye azaltılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu onayı tamamlanmıştır. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043485
BIST
18:052.426
En Yüksek
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2545
|17,2673
|% 0,30
|
|Euro
|17,5423
|17,5753
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,6723
|20,7760
|% 1,03
|
|Frank
|17,6524
|17,7587
|% -0,05
|
|Riyal
|4,5863
|4,6093
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,92
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.463
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.164
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,03
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|B. Petrol
|105
|105
|4,75
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