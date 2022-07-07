***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2022 tarihinde kamuya açıklanan bölünme işlemi dolayısıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00-TL'den 219.800.767-TL'ye azaltılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu onayı tamamlanmıştır. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043485BIST