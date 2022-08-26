***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2022, 07.07.2022, 25.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurur kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058668BIST