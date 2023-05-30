***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.05.2023 tarihinde kamuya açıklanan, kısmi bölünme işlemi neticesinde yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerinbölünme işlemi için yapılacakGenel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154767BIST