***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.05.2023 tarihinde kamuya açıklanan bölünme işlemi dolayısıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 219.800.767-TL'den 205.905.619 -TL'ye azaltılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi için hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172788BIST