***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2022, 07.07.2022AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2022 tarihinde kamuya açıklanan bölünme işlemi dolayısıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00-TL'den 219.800.767-TL'ye azaltılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi 25.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. İlgili ticaret sicil gazetesi bilgileri aşağıda ve esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 26/08/2022 01/09/2022 10651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060668BIST