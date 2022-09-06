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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme

06.09.2022 17:52
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022, 07.07.2022
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2022 tarihinde kamuya açıklanan bölünme işlemi dolayısıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00-TL'den 219.800.767-TL'ye azaltılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi 25.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. İlgili ticaret sicil gazetesi bilgileri aşağıda ve esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır. 
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/08/2022 01/09/2022 10651



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060668


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