***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2020 - 31/03/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846357BIST