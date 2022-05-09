***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 07:40
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027603
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
0
En Düşük
0
18:0514,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0317
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0267
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05900,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,57
|Açılış
|: 900,64
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|NTGAZ
|7,85
|29.982.639
|% 4,13
|
|RYSAS
|4,98
|7.007.472
|% 0,00
|
|PKART
|16,66
|3.399.350
|% 0,00
|
|SELEC
|12,43
|75.999.591
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,29
|1.711.789
|% 0,00
|
|KRONT
|38,10
|9.562.825
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9723
|14,9767
|% 0,21
|
|Euro
|15,7360
|15,7497
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,3199
|18,4118
|% -0,33
|
|Frank
|15,0116
|15,1021
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9806
|4,0006
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,51
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|