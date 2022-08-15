***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022 - 30/06/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055629BIST