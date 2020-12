***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2019, 31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıUnited LPG Ltd.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) temini, dolumu ve dağıtımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000.000 Taka (yaklaşık olarak 1.250.000 USD)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKapanış, Şirketin sahip olduğu ön lisansın süresinin uzatımı ve diğer ön koşulların gerçekleşmesinden sonra yapılacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000.000 TK (Taka)Beher Payın Alış FiyatıNominal değerToplam Tutar50.000.000 Taka (yaklaşık olarak 625.000 USD)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,05%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,03%Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİş geliştirme sürecimiz kapsamında, yurtdışında büyüme stratejimize fayda sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıUnited Enterprises & Co. LtdKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiSermaye ve yönetim ilişkisi yoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/03/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamamızda Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması ("Ortak Girişim Şirketi") ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. ile Şirketimiz arasında LPG faaliyetleri için ön lisansa sahip olan ancak o tarihte henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi (‘Sözleşme') imzalandığı kamuya duyurulmuştu.31.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ise Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması dâhil belirlenen ön koşulların en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleşmesini öngören Sözleşme'deki bazı ön koşulların tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın en geç 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşebilmesine imkan veren bir Sözleşme değişikliği imzalandığı kamuya duyurulmuştu.Gelinen aşamada, Sözleşme'deki bazı ön koşulların henüz tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşebilmesine imkân veren yeni bir Sözleşme değişikliği imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895804BIST