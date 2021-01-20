***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.01.2021 08:48
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2019, 31.03.2020, 31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
United LPG Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) temini, dolumu ve dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.000 Taka (yaklaşık olarak 1.210.000 USD)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.01.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000.000 TK (Taka)
Beher Payın Alış Fiyatı
Nominal değer
Toplam Tutar
50.000.000 Taka (yaklaşık olarak 605.000 USD)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,05%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,03%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İş geliştirme sürecimiz kapsamında, yurtdışında büyüme stratejimize fayda sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
United Enterprises & Co. Ltd
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Sermaye ve yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/03/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamamızda Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması (‘Ortak Girişim Şirketi') ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. (‘Satıcı') ile Şirketimiz Aygaz A.Ş (‘Alıcı') arasında United LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı kamuya açıklanmıştı.
Gelinen aşamada, Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirlenen ön koşulların gerçekleşmesiyle birlikte, 50.000.000 Taka (yaklaşık 605.000 USD) hisse alım bedelinin Satıcı'ya nakden ve peşinen ödenmesi ile hisse devir işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca, tarafların haklarını düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi ve Ortak Girişim Şirketi ile United Group arasında Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyet göstereceği bölgelerden birisi için Arsa Kira Sözleşmesi ve Geçiş Sözleşmesi de imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Ortak Girişim Şirketi'nin adının United Aygaz LPG Ltd olmasına ve yönetim kurulunun, 3 üyenin Aygaz A.Ş'yi, diğer 3 üyenin ise United Enterprises & Co. Ltd.'i temsil edecek şekilde toplam 6 kişiden oluşmasına karar verilmiştir.
Ortaklık Sözleşmesi'ndeki gerekli şartların gerçekleşmesini takiben 5 Mart 2019 tarihli açıklamamızda belirtilen Ortak Girişim Şirketi'nin öngörülen yatırımları taraflarca belirlenecek takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903378
BIST