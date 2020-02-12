***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor
12.02.2020 21:06
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 10.211.013 9.554.441
Satışların Maliyeti
22 -9.254.125 -8.920.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
956.888 634.348
BRÜT KAR (ZARAR)
956.888 634.348
Genel Yönetim Giderleri
23 -252.929 -201.664
Pazarlama Giderleri
23 -352.304 -310.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.894 -3.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 201.265 331.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -185.179 -379.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
364.847 70.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.417 27.397
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.509 -1.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 137.200 281.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
506.955 377.680
Finansman Gelirleri
27 150.811 165.251
Finansman Giderleri
28 -352.210 -293.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
305.556 249.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.079 -21.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -37.437 -15.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 5.358 -5.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
273.477 228.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
273.477 228.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
273.477 228.383
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,91159000 0,76127700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,91159000 0,76127700
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
577.709 233.275
Dönem Karı (Zararı)
273.477 228.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.587 106.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 127.068 89.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.257 1.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.635 169.355
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -70 -604
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
180.144 115.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -71.841 -69.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 251.985 184.994
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.408 35.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.161 -23.927
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31.161 -23.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -137.200 -281.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 32.079 21.378
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -4.838 -25.053
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.241 4.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.166 -74.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.613 134.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102 -1.712
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.651 -24.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
91.083 -53.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.663 -110.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.685 -4.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.014 -17.435
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.441 6.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978 -1.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
605.230 260.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -7.740 -4.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.781 -22.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
268.123 2.220
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 200.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
1-12 0 -203.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.217 32.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -128.074 -107.671
Alınan Temettüler
186.782 348.058
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5-33 -47.802 -66.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-854.844 -197.202
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
990.550 655.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.217.421 -309.175
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -51.087 0
Ödenen Temettüler
-384.789 -460.000
Ödenen Faiz
-264.124 -154.369
Alınan Faiz
72.027 70.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.012 38.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.265 14.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.253 52.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZER