***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 10.211.013 9.554.441Satışların Maliyeti22 -9.254.125 -8.920.093TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)956.888 634.348BRÜT KAR (ZARAR)956.888 634.348Genel Yönetim Giderleri23 -252.929 -201.664Pazarlama Giderleri23 -352.304 -310.756Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.894 -3.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 201.265 331.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -185.179 -379.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)364.847 70.583Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 7.417 27.397Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -2.509 -1.740Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 137.200 281.440FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)506.955 377.680Finansman Gelirleri27 150.811 165.251Finansman Giderleri28 -352.210 -293.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)305.556 249.761Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.079 -21.378Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -37.437 -15.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 5.358 -5.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)273.477 228.383DÖNEM KARI (ZARARI)273.477 228.383Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları273.477 228.383Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,91159000 0,76127700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,91159000 0,76127700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI577.709 233.275Dönem Karı (Zararı)273.477 228.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler254.587 106.665Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 127.068 89.580Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.257 1.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.635 169.355Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler26 -70 -604Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler180.144 115.305Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -71.841 -69.689Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 251.985 184.994Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.408 35.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.161 -23.927Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31.161 -23.927Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -137.200 -281.440Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 32.079 21.378Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -4.838 -25.053Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.241 4.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.166 -74.531Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.613 134.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler102 -1.712Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler85.651 -24.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)91.083 -53.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.663 -110.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.685 -4.834Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.014 -17.435Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.441 6.193İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.978 -1.943Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları605.230 260.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -7.740 -4.585Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.781 -22.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI268.123 2.220İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12 200.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları1-12 0 -203.974Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.217 32.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -128.074 -107.671Alınan Temettüler186.782 348.058Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5-33 -47.802 -66.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-854.844 -197.202Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri990.550 655.981Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.217.421 -309.175Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -51.087 0Ödenen Temettüler-384.789 -460.000Ödenen Faiz-264.124 -154.369Alınan Faiz72.027 70.361YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.012 38.293Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24.265 14.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.253 52.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZER