***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.206.112 2.351.390Satışların Maliyeti-2.112.908 -2.141.580TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.204 209.810BRÜT KAR (ZARAR)93.204 209.810Genel Yönetim Giderleri-71.212 -69.209Pazarlama Giderleri-84.129 -72.602Araştırma ve Geliştirme Giderleri-705 -617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.485 63.191Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.939 -62.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-57.296 67.900Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler74.674 834Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-168 -318Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -201.284 -8.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-184.074 59.656Finansman Gelirleri20.860 42.117Finansman Giderleri-67.331 -86.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-230.545 15.098Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.385 -5.026Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -17.195 -3.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 21.580 -1.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-226.160 10.072DÖNEM KARI (ZARARI)-226.160 10.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-226.160 10.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,75386700 0,03357300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,75386700 0,03357300Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.092 120.126Dönem Karı (Zararı)-226.160 10.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler224.504 127.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3-11-12 31.398 30.606Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler84 298Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.321 43.993Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-22 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.777 42.545Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.175 -20.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.952 63.498Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.292 -2.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.679 -799Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-21.679 -799Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 201.284 8.760Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -4.385 5.026Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.085 -516Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5 -22.421 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.940 513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-55.029 -4.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler169.706 -221.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.577 -9.190Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler97.383 49.937Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.842 54.710Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-218.409 135.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-38.533 -30.326Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.093 18.142Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.288 -1.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler624 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-56.685 133.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.432 -3.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.975 -9.505YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI55.437 328.739İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri10 0 200.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.143 1.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -20.149 -19.381Alınan Temettüler22 185.053Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 22.421 -38.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.845 -304.293Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri658.811 85.020Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-427.156 -124.425Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.756 -9.070Ödenen Temettüler-149.938 -211.698Ödenen Faiz-51.235 -64.684Alınan Faiz9.119 20.564YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.190 144.572Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.687 16.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.877 160.992DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 661.320 648.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 666.197 809.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 669.644 665.391Ticari Alacaklar397.957 566.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 92.813 131.194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 305.144 435.088Diğer Alacaklar3.304 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.304 3.242Türev Araçlar7 40.557 28.269Stoklar9 165.926 263.309Peşin Ödenmiş Giderler72.151 43.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar310 2.029Diğer Dönen Varlıklar18.350 16.833ARA TOPLAM1.368.199 1.589.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.368.199 1.589.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 446.542 395.444Ticari Alacaklar6.627 8.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.627 8.092Diğer Alacaklar152 154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar152 154Türev Araçlar7 16.699 14.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.844.665 2.059.470Maddi Duran Varlıklar11 709.943 712.554Kullanım Hakkı Varlıkları102.682 110.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.875 23.817Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 21.875 23.817Peşin Ödenmiş Giderler37.164 41.656Ertelenmiş Vergi Varlığı17 195 393TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.186.544 3.365.743TOPLAM VARLIKLAR4.554.743 4.954.859KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 77.879 64.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 260.471 418.454Ticari Borçlar360.374 578.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 174.076 156.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 186.298 421.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.509 54.042Diğer Borçlar53.142 1.555İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 52.369 1.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar773 344Türev Araçlar7 72 12.709Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.947 7.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.775 12.274Kısa Vadeli Karşılıklar286.089 246.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.967 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 273.122 246.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 61.456 98.167ARA TOPLAM1.123.714 1.495.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.123.714 1.495.037UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.138.345 764.426Diğer Borçlar106.402 107.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar106.402 107.213Türev Araçlar7 13.165 14.100Uzun Vadeli Karşılıklar55.499 53.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.499 53.702Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 22.433 42.298TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.335.844 981.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.459.558 2.476.776ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.095.185 2.478.083Ödenmiş Sermaye15 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları15 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)224.425 224.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)225.521 225.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)336 336Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)225.185 225.185Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.096 -1.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-231.017 -224.279Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.052 -8.835Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.052 -8.835Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-228.965 -215.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler352.192 338.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.611.683 1.501.706Net Dönem Karı veya Zararı-226.160 273.477TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.095.185 2.478.083TOPLAM KAYNAKLAR4.554.743 4.954.859Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler37.100 191.283 -228.383 -37.100 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.929 1.929 0 -10.207 -8.278 10.072 10.072 1.794 1.794Dönem Karı (Zararı)10.072 10.072 10.072 10.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.929 1.929 0 -10.207 -8.278 0 -8.278 -8.278Kar Payları-386.000 -386.000 -386.000 -386.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 9.560 0 0 9.560 0 0 0 0 0 0 -231.156 0 -221.596 331.310 0 0 0 1.509.088 10.072 1.519.160 2.118.204 0 2.118.204Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.783 6.783 -13.521 -6.738 -226.160 -226.160 -232.898 -232.898Dönem Karı (Zararı)-226.160 -226.160 -226.160 -226.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.783 6.783 -13.521 -6.738 0 -6.738 -6.738Kar Payları15 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -2.052 0 0 -2.052 0 0 0 0 0 0 0 -228.965 0 -231.017 352.192 0 0 0 1.611.683 -226.160 1.385.523 2.095.185 0 2.095.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-226.160 10.072DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.738 -8.278Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.696 2.473Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)8.696 2.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-13.521 -10.207Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-15.956 -12.837Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)2.435 2.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.913 -544Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 -1.913 -544DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.738 -8.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-232.898 1.794Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-232.898 1.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846355BIST