***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4.150.354 5.096.292 1.944.242 2.744.902Satışların Maliyeti-3.833.973 -4.696.370 -1.721.065 -2.554.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)316.381 399.922 223.177 190.112BRÜT KAR (ZARAR)316.381 399.922 223.177 190.112Genel Yönetim Giderleri-134.997 -141.272 -63.785 -72.063Pazarlama Giderleri-157.969 -152.393 -73.840 -79.791Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.210 -1.043 -505 -426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler80.766 126.840 25.281 63.649Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-75.801 -110.178 -25.862 -47.505ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.170 121.876 84.466 53.976Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler75.318 4.617 644 3.783Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-407 -654 -239 -336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -193.076 103.154 8.208 111.914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-90.995 228.993 93.079 169.337Finansman Gelirleri66.209 71.053 45.349 28.936Finansman Giderleri-155.838 -163.767 -88.507 -77.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-180.624 136.279 49.921 121.181Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.971 -5.484 -9.356 -458Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -11.902 -15.397 5.293 -12.148Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 6.931 9.913 -14.649 11.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-185.595 130.795 40.565 120.723DÖNEM KARI (ZARARI)-185.595 130.795 40.565 120.723Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-185.595 130.795 40.565 120.723Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,61865000 0,43598300 0,13521700 0,40241000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,61865000 0,43598300 0,13521700 0,40241000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.378 197.100Dönem Karı (Zararı)-185.595 130.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler306.682 119.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3-11-12-13 75.899 62.745Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler251 481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.498 61.453Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-22 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler78.390 92.078Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.008 -38.673Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler98.398 130.751Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.565 45Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.035 4.501Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.035 4.501Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 193.076 -103.154Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.971 5.484Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.490 -3.893Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5 -22.421 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.000 -302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.334 -47.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.714 -219.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.768 -4.283Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-81.590 152.181Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.459 40.148Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.492 -9.124Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-40.879 -38.593Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.774 33.748Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-929 -2.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler311 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.753 202.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.635 -5.557Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.740 369YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI39.813 356.628İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri10 0 200.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.446 52.276Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -37.076 -43.870Alınan Temettüler22 186.712Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 22.421 -38.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.158 -538.090Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.271.600 272.310Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-934.142 -312.475Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.822 -30.360Ödenen Temettüler-149.938 -384.789Ödenen Faiz-93.494 -121.096Alınan Faiz19.954 38.320YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)132.349 15.638Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.388 6.120NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.737 21.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 661.320 648.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 821.057 669.768Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 824.817 665.391Ticari Alacaklar539.517 566.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 64.135 131.194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 475.382 435.088Diğer Alacaklar55.205 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 55.205 3.242Türev Araçlar7 36.636 28.269Stoklar9 344.899 263.309Peşin Ödenmiş Giderler54.254 43.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.603 2.029Diğer Dönen Varlıklar32.050 16.833ARA TOPLAM1.895.981 1.589.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.895.981 1.589.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 333.880 395.444Ticari Alacaklar5.892 8.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.892 8.092Diğer Alacaklar742 154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar742 154Türev Araçlar7 0 14.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.818.967 2.059.470Maddi Duran Varlıklar11 700.479 712.554Kullanım Hakkı Varlıkları13 187.602 110.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.595 23.817Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 22.595 23.817Peşin Ödenmiş Giderler37.676 41.656Ertelenmiş Vergi Varlığı19 478 393TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.108.311 3.365.743TOPLAM VARLIKLAR5.004.292 4.954.859KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 213.098 64.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 271.680 418.454Ticari Borçlar626.275 578.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 98.766 156.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 527.509 421.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.163 54.042Diğer Borçlar1.606 1.555İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 1.273 1.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar333 344Türev Araçlar7 5.671 12.709Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.306 7.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 12.274Kısa Vadeli Karşılıklar309.211 246.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.037 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 287.174 246.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 144.509 98.167ARA TOPLAM1.591.529 1.495.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.591.529 1.495.037UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.172.250 764.426Diğer Borçlar110.656 107.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar110.656 107.213Türev Araçlar7 21.902 14.100Uzun Vadeli Karşılıklar57.911 53.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar57.911 53.702Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 29.412 42.298TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.392.131 981.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.983.660 2.476.776ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.020.632 2.478.083Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)165.525 224.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)166.621 225.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)336 336Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)166.285 225.185Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.096 -1.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-287.235 -224.279Yabancı Para Çevrim Farkları-5.105 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-19.259 -8.835Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-19.259 -8.835Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-262.871 -215.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler352.192 338.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.611.683 1.501.706Net Dönem Karı veya Zararı-185.595 273.477TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.020.632 2.478.083TOPLAM KAYNAKLAR5.004.292 4.954.859Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Transferler37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 56.145 56.145 0 56.145 -765 -765 0 -8.935 -9.700 130.795 130.795 177.240 177.240Dönem Karı (Zararı)0 130.795 130.795 130.795 130.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 56.145 56.145 0 56.145 -765 -765 0 -8.935 -9.700 0 46.445 46.445Kar Payları-386.000 -386.000 -386.000 -386.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 6.866 0 0 6.866 0 0 0 0 0 0 -229.884 0 -223.018 331.310 0 0 0 1.509.088 130.795 1.639.883 2.293.650 0 2.293.650Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 0 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -58.900 -58.900 -58.900 -5.105 -10.424 -15.529 -47.427 -62.956 -185.595 -185.595 -307.451 -307.451Dönem Karı (Zararı)-185.595 -185.595 -185.595 -185.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -5.105 -10.424 -15.529 -47.427 -62.956 0 -121.856 -121.856Kar Payları17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 166.285 166.621 0 0 -1.096 0 0 165.525 -5.105 -19.259 0 0 -24.364 0 0 0 0 0 0 0 -262.871 0 -287.235 352.192 0 0 0 1.611.683 -185.595 1.426.088 2.020.632 0 2.020.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-185.595 130.795 40.565 120.723DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.900 56.145 -58.900 56.145Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-62.000 59.100 -62.000 59.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.100 -2.955 3.100 -2.955Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 3.100 -2.955 3.100 -2.955Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-62.956 -9.700 -56.218 -1.422Yabancı Para Çevrim Farkları-5.105 0 -5.105 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.364 -981 -22.060 -3.454Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.364 -981 -22.060 -3.454Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-47.427 -8.935 -33.906 1.272Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-51.230 -9.534 -35.274 3.303Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3.803 599 1.368 -2.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.940 216 4.853 760Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 2.940 216 4.853 760DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-121.856 46.445 -115.118 54.723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-307.451 177.240 -74.553 175.446Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-307.451 177.240 -74.553 175.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868475BIST