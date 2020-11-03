***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat7.195.333 7.645.016 3.044.979 2.548.724Satışların Maliyeti-6.542.245 -6.968.122 -2.708.272 -2.271.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)653.088 676.894 336.707 276.972BRÜT KAR (ZARAR)653.088 676.894 336.707 276.972Genel Yönetim Giderleri-200.336 -206.796 -65.339 -65.524Pazarlama Giderleri-259.101 -244.159 -101.132 -91.766Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.999 -1.822 -789 -779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler215.735 169.126 134.969 42.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-208.461 -142.832 -132.660 -32.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)198.926 250.411 171.756 128.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler76.779 5.355 1.461 738Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-675 -1.900 -268 -1.246Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -204.765 114.814 -11.689 11.660FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.265 368.680 161.260 139.687Finansman Gelirleri71.716 114.858 5.507 43.805Finansman Giderleri-206.203 -267.391 -50.365 -103.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-64.222 216.147 116.402 79.868Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.828 -17.464 -33.857 -11.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -49.983 -25.925 -38.081 -10.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 11.155 8.461 4.224 -1.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-103.050 198.683 82.545 67.888DÖNEM KARI (ZARARI)-103.050 198.683 82.545 67.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-103.050 198.683 82.545 67.888Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,34350000 0,66227700 0,27515000 0,22629300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,34350000 0,66227700 0,27515000 0,22629300Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI326.276 457.765Dönem Karı (Zararı)-103.050 198.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler500.201 216.146Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3-11-12-13 114.194 94.392Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler307 1.111Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.612 83.207Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-98 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.896 135.714Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.178 -58.792Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler144.074 194.506Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler41.229 -1.879Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.093 7.862Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.093 7.862Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 204.765 -114.814Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 38.828 17.464Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-53.607 -3.385Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5 -22.421 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-597 -3.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.494 64.380Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.228 -154.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.997 -1.992Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-249.441 179.610Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.627 59.674Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler338.052 -14.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-41.146 -39.091Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.404 38.035Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-110 -3.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.599 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları366.657 479.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.372 -6.629Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.009 -14.815YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.989 328.952İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri10 0 200.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.209 53.686Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -54.739 -72.956Alınan Temettüler98 186.712Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 22.421 -38.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.701 -621.274Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.242.000 412.898Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-898.106 -462.475Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.494 -40.436Ödenen Temettüler-149.938 -384.789Ödenen Faiz-119.627 -204.395Alınan Faiz33.866 57.923YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)402.966 165.443Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.471 4.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)421.437 169.684DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 661.320 648.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.082.757 817.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.084.229 665.391Ticari Alacaklar601.096 566.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 103.925 131.194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 497.171 435.088Diğer Alacaklar59.093 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 59.093 3.242Türev Araçlar7 44.604 28.269Stoklar9 512.750 263.309Peşin Ödenmiş Giderler65.930 43.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar130 2.029Diğer Dönen Varlıklar24.976 16.833ARA TOPLAM2.392.808 1.589.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.392.808 1.589.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 291.724 395.444Ticari Alacaklar5.199 8.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.199 8.092Diğer Alacaklar157 154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar157 154Türev Araçlar7 0 14.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.801.405 2.059.470Maddi Duran Varlıklar11 694.241 712.554Kullanım Hakkı Varlıkları13 172.208 110.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.552 23.817Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 20.552 23.817Peşin Ödenmiş Giderler33.426 41.656Ertelenmiş Vergi Varlığı19 597 393TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.019.509 3.365.743TOPLAM VARLIKLAR5.412.317 4.954.859KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 221.278 64.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 436.348 418.454Ticari Borçlar916.835 578.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 150.804 156.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 766.031 421.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.896 54.042Diğer Borçlar1.685 1.555İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 1.273 1.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar412 344Türev Araçlar7 38.037 12.709Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.125 7.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.349 12.274Kısa Vadeli Karşılıklar358.474 246.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.028 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 327.446 246.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 120.682 98.167ARA TOPLAM2.137.709 1.495.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.137.709 1.495.037UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.014.421 764.426Diğer Borçlar114.034 107.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar114.034 107.213Türev Araçlar7 0 14.100Uzun Vadeli Karşılıklar60.814 53.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar60.814 53.702Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 26.002 42.298TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.215.271 981.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.352.980 2.476.776ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.059.337 2.478.083Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.454 224.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)126.550 225.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)336 336Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)126.214 225.185Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.096 -1.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-291.004 -224.279Yabancı Para Çevrim Farkları-12.528 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.732 -8.835Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.732 -8.835Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-268.744 -215.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler352.192 338.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.611.683 1.501.706Net Dönem Karı veya Zararı-103.050 273.477TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.059.337 2.478.083TOPLAM KAYNAKLAR5.412.317 4.954.859Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 3.992 -8.151 198.683 198.683 246.677 246.677Dönem Karı (Zararı)198.683 198.683 198.683 198.683Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 3.992 -8.151 0 47.994 47.994Kar Payları-386.000 -386.000 -386.000 -386.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 -4.512 0 0 -4.512 0 0 0 0 0 0 -216.957 0 -221.469 331.310 0 0 0 1.509.088 198.683 1.707.771 2.363.087 0 2.363.087Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 0 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -98.971 -98.971 -98.971 -12.528 -897 -897 -53.300 -66.725 -103.050 -103.050 -268.746 -268.746Dönem Karı (Zararı)-103.050 -103.050 -103.050 -103.050Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -98.971 -98.971 0 -98.971 -12.528 -897 -897 -53.300 -66.725 0 -165.696 -165.696Kar Payları17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 126.214 126.550 0 0 -1.096 0 0 125.454 -12.528 -9.732 0 0 -9.732 0 0 0 0 0 0 0 -268.744 0 -291.004 352.192 0 0 0 1.611.683 -103.050 1.508.633 2.059.337 0 2.059.337Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-103.050 198.683 82.545 67.888DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-98.971 56.145 -40.071 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-104.180 59.100 -42.180 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.209 -2.955 2.109 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 5.209 -2.955 2.109 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-66.725 -8.151 -3.769 1.549Yabancı Para Çevrim Farkları-12.528 0 -7.423 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.033 -15.568 12.331 -14.587Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.033 -15.568 12.331 -14.587Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-53.300 3.992 -5.873 12.927Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-56.799 3.874 -5.569 13.408Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3.499 118 -304 -481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136 3.425 -2.804 3.209Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 136 3.425 -2.804 3.209DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-165.696 47.994 -43.840 1.549TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-268.746 246.677 38.705 69.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-268.746 246.677 38.705 69.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885942BIST