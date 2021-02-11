***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 10.144.743 10.211.013Satışların Maliyeti23 -9.233.035 -9.254.125TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)911.708 956.888BRÜT KAR (ZARAR)911.708 956.888Genel Yönetim Giderleri24 -285.963 -252.929Pazarlama Giderleri24 -361.705 -352.304Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -3.342 -2.894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 251.786 198.994Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -224.164 -182.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)288.320 364.847Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 84.165 7.417Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -1.305 -2.509Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -193.089 137.200FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.091 506.955Finansman Gelirleri28 195.771 150.811Finansman Giderleri29 -342.826 -352.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.036 305.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.925 -32.079Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -58.916 -37.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 2.991 5.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.889 273.477DÖNEM KARI (ZARARI)-24.889 273.477Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-24.889 273.477Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,08296300 0,91159000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,08296300 0,91159000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.596 577.709Dönem Karı (Zararı)-24.889 273.477Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler455.073 254.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15 155.763 127.068Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.251 2.257Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.098 36.635Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 -100 -70Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler140.592 180.144Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -57.869 -71.841Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 198.461 251.985Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-70.655 -3.408Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41.616 31.161Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler41.616 31.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 193.089 -137.200Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 55.925 32.079Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -60.339 -4.838Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler27 -22.421 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.756 -9.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.484 77.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.091 -127.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.778 102Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-137.048 85.651Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.585 91.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler245.417 18.663Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.937 5.685Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.895 8.014Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)754 -1.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.635 -2.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları340.700 605.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -5.391 -7.740Vergi İadeleri (Ödemeleri)-57.713 -19.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-132 268.123İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12 0 200.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.024 57.217Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 14 -89.677 -128.074Alınan Temettüler100 186.782Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27, 34 22.421 -47.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.514 -854.844Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.297.600 990.550Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.022.356 -1.217.421Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -79.198 -51.087Ödenen Temettüler-149.938 -384.789Ödenen Faiz-182.203 -264.124Alınan Faiz57.581 72.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)198.950 -9.012Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi97.942 24.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)296.892 15.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 661.320 646.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 958.212 661.320Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 960.648 665.391Ticari Alacaklar670.847 566.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 95.393 131.194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 575.454 435.088Diğer Alacaklar60.616 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 60.616 3.242Türev Araçlar7 20.623 28.269Stoklar11 400.357 263.309Peşin Ödenmiş Giderler20 41.110 43.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar51 2.029Diğer Dönen Varlıklar19 39.244 16.833ARA TOPLAM2.193.496 1.589.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.193.496 1.589.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 421.205 395.444Ticari Alacaklar4.869 8.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.869 8.092Diğer Alacaklar147 154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 147 154Türev Araçlar7 0 14.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 1.847.444 2.059.470Maddi Duran Varlıklar13 696.418 712.554Kullanım Hakkı Varlıkları15 171.486 110.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.315 23.817Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 25.315 23.817Peşin Ödenmiş Giderler20 34.010 41.656Ertelenmiş Vergi Varlığı30 850 393TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.201.744 3.365.743TOPLAM VARLIKLAR5.395.240 4.954.859KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 220.824 64.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 346.349 418.454Ticari Borçlar824.200 578.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 137.504 156.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 686.696 421.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 67.979 54.042Diğer Borçlar2.291 1.555İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 1.273 1.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.018 344Türev Araçlar7 32.442 12.709Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 7.989 7.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.499 12.274Kısa Vadeli Karşılıklar295.645 246.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 295.645 246.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 42.658 98.167ARA TOPLAM1.851.876 1.495.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.851.876 1.495.037UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 997.017 764.426Diğer Borçlar117.153 107.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 117.153 107.213Türev Araçlar7 0 14.100Uzun Vadeli Karşılıklar67.238 53.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 67.238 53.702Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 44.553 42.298TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.225.961 981.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.077.837 2.476.776ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.317.403 2.478.083Ödenmiş Sermaye22 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları22 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)248.016 224.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)249.249 225.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)237 336Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 249.012 225.185Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.233 -1.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-233.661 -224.279Yabancı Para Çevrim Farkları-4.822 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)5.405 -8.835Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)5.405 -8.835Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-234.244 -215.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 352.192 338.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.611.683 1.501.706Net Dönem Karı veya Zararı-24.889 273.477TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.317.403 2.478.083TOPLAM KAYNAKLAR5.395.240 4.954.859Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler44.482 183.901 -228.383 -44.482 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.453 102.932 100.479 -1.322 99.157 -16.466 -16.466 0 5.505 -10.961 273.477 273.477 361.673 361.673Dönem Karı (Zararı)273.477 273.477 273.477 273.477Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.453 102.932 100.479 -1.322 99.157 -16.466 -16.466 0 5.505 -10.961 0 88.196 88.196Kar Payları-386.000 -386.000 -386.000 -386.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -8.835 0 0 -8.835 0 0 0 0 0 0 -215.444 0 -224.279 338.692 0 0 0 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 0 2.478.083Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 0 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 -18.800 -9.382 -24.889 -24.889 -10.680 -10.680Dönem Karı (Zararı)-24.889 -24.889 -24.889 -24.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 -18.800 -9.382 0 14.209 14.209Kar Payları22 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 249.012 249.249 0 0 -1.233 0 0 248.016 -4.822 5.405 0 0 5.405 0 0 0 0 0 0 0 -234.244 0 -233.661 352.192 0 0 0 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-24.889 273.477DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.591 99.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-124 -3.035Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-137 -1.322Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137 -1.322Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları25.081 108.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.229 -4.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 25 582Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi30 -1.254 -5.418Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.382 -10.961Yabancı Para Çevrim Farkları-4.822 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.800 -21.111Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17.800 -21.111Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-18.800 5.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-21.578 4.167Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)2.778 1.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.560 4.645Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi30 -3.560 4.645DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.209 88.196TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.680 361.673Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.680 361.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909194BIST