***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.881.392 2.206.112Satışların Maliyeti-2.610.548 -2.112.908TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)270.844 93.204BRÜT KAR (ZARAR)270.844 93.204Genel Yönetim Giderleri-84.864 -71.212Pazarlama Giderleri-93.070 -84.129Araştırma ve Geliştirme Giderleri-520 -705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler309.211 55.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-284.517 -49.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.084 -57.296Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.415 74.674Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-373 -168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -61.996 -201.284FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.130 -184.074Finansman Gelirleri52.575 20.860Finansman Giderleri-110.211 -67.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.494 -230.545Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.853 4.385Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -24.816 -17.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 6.963 21.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.359 -226.160DÖNEM KARI (ZARARI)-11.359 -226.160Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.359 -226.160Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,03786300 -0,75386700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,03786300 -0,75386700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-267.345 -83.092Dönem Karı (Zararı)-11.359 -226.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler208.080 224.504Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3, 11, 12, 13 41.900 31.398Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler708 84Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.786 21.321Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-7.525 -22Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.777 34.777Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-27.522 -9.175Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler46.299 43.952Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler37.285 30.292Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.080 -21.679Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.080 -21.679Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 61.996 201.284Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 17.853 -4.385Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.517 -52.085Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5 0 -22.421Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.737 5.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-430.854 -55.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-449.261 169.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.922 -1.577Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler35.533 97.383Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.897 -23.842Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.709 -218.409Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-48.942 -38.533Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.165 -37.093Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.179 -3.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.088 624Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-234.133 -56.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.746 -3.432Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.466 -22.975YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.916 55.437İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -4.507 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.958 53.143Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -30.008 -20.149Alınan Temettüler641 22Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 22.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.009 28.845Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri165.350 658.811Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.050 -427.156Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.313 -10.756Ödenen Temettüler0 -149.938Ödenen Faiz-22.559 -51.235Alınan Faiz27.581 9.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-158.252 1.190Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.961 3.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-150.291 4.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 958.212 661.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 807.921 666.197Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 812.445 960.648Ticari Alacaklar1.118.895 670.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 108.094 95.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.010.801 575.454Diğer Alacaklar70.690 60.616İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 6.884 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 63.806 60.616Türev Araçlar7 26.593 20.623Stoklar9 364.458 400.357Peşin Ödenmiş Giderler82.102 41.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar106 51Diğer Dönen Varlıklar65.367 39.244ARA TOPLAM2.540.656 2.193.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.540.656 2.193.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 293.271 421.205Ticari Alacaklar5.740 4.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.740 4.869Diğer Alacaklar756 147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar756 147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.776.328 1.847.444Maddi Duran Varlıklar11 701.539 696.418Kullanım Hakkı Varlıkları13 177.965 171.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.879 25.315Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 22.879 25.315Peşin Ödenmiş Giderler29.856 34.010Ertelenmiş Vergi Varlığı19 912 850TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.009.246 3.201.744TOPLAM VARLIKLAR5.549.902 5.395.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 239.885 220.824Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 431.658 346.349Ticari Borçlar938.909 824.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 69.697 137.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 869.212 686.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.037 67.979Diğer Borçlar161.831 2.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 151.273 1.273İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.558 1.018Türev Araçlar7 33.677 32.442Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.168 7.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.904 11.499Kısa Vadeli Karşılıklar365.113 295.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.020 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 350.093 295.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.279 42.658ARA TOPLAM2.219.461 1.851.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.219.461 1.851.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.079.005 997.017Diğer Borçlar120.827 117.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar120.827 117.153Uzun Vadeli Karşılıklar63.267 67.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar63.267 67.238Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 32.961 44.553TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.296.060 1.225.961TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.515.521 3.077.837ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.034.381 2.317.403Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)126.510 248.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)127.743 249.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)237 237Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)127.506 249.012Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.233 -1.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-233.818 -233.661Yabancı Para Çevrim Farkları1.833 -4.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)12.220 5.405Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.220 5.405Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-247.871 -234.244Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler365.692 352.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.423.294 1.611.683Net Dönem Karı veya Zararı-11.359 -24.889TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.034.381 2.317.403TOPLAM KAYNAKLAR5.549.902 5.395.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.783 6.783 0 -13.521 -6.738 -226.160 -226.160 -232.898 -232.898Dönem Karı (Zararı)-226.160 -226.160 -226.160 -226.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.783 6.783 0 -13.521 -6.738 0 -6.738 -6.738Kar Payları-150.000 -150.000 -150.000 -150.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -2.052 0 0 -2.052 0 0 0 0 0 0 -228.965 0 -231.017 352.192 0 0 0 1.611.683 -226.160 1.385.523 2.095.185 0 2.095.185Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -121.506 -121.506 0 -121.506 6.655 6.815 6.815 -13.627 -157 -11.359 -11.359 -133.022 -133.022Dönem Karı (Zararı)-11.359 -11.359 -11.359 -11.359Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -121.506 -121.506 0 -121.506 6.655 6.815 6.815 -13.627 -157 0 -121.663 -121.663Kar Payları17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 127.506 127.743 0 0 -1.233 0 0 126.510 1.833 12.220 0 0 12.220 0 0 0 0 0 0 0 -247.871 0 -233.818 365.692 0 0 0 1.423.294 -11.359 1.411.935 2.034.381 0 2.034.381Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.359 -226.160DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-121.506 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-127.901 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.395 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 6.395 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-157 -6.738Yabancı Para Çevrim Farkları6.655 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.519 8.696Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)8.519 8.696Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-13.627 -13.521Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-16.174 -15.956Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)2.547 2.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.704 -1.913Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -1.704 -1.913DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-121.663 -6.738TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.022 -232.898Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-133.022 -232.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934781BIST