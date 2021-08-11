***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.402.214 4.150.354 2.520.822 1.944.242Satışların Maliyeti-4.905.588 -3.833.973 -2.295.040 -1.721.065TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.626 316.381 225.782 223.177BRÜT KAR (ZARAR)496.626 316.381 225.782 223.177Genel Yönetim Giderleri-174.904 -134.997 -90.040 -63.785Pazarlama Giderleri-197.728 -157.969 -104.658 -73.840Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.035 -1.210 -1.515 -505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler403.539 80.766 94.328 25.281Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-339.945 -75.801 -55.428 -25.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)185.553 27.170 68.469 84.466Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.662 75.318 5.247 644Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.686 -407 -1.313 -239Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 135.563 -193.076 197.559 8.208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)334.092 -90.995 269.962 93.079Finansman Gelirleri87.329 66.209 34.754 45.349Finansman Giderleri-197.768 -155.838 -87.557 -88.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)223.653 -180.624 217.159 49.921Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-39.307 -4.971 -21.454 -9.356Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -63.011 -11.902 -38.195 5.293Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 23.704 6.931 16.741 -14.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)184.346 -185.595 195.705 40.565DÖNEM KARI (ZARARI)184.346 -185.595 195.705 40.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları184.346 -185.595 195.705 40.565Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,61448700 -0,61865000 0,65235000 0,13521700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,61448700 -0,61865000 0,65235000 0,13521700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.617 15.378Dönem Karı (Zararı)184.346 -185.595Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler90.526 306.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3, 11, 12, 13 85.997 75.899Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.044 251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.343 39.498Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-7.525 -22Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.065 78.390Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-53.157 -20.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler101.222 98.398Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.941 1.565Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.220 -9.035Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.220 -9.035Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -135.563 193.076Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 39.307 4.971Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.451 -52.490Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5 0 -22.421Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.412 -3.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-439.001 -71.334Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.999 28.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.004 -67.768Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-216.842 -81.590Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.335 -6.459Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.805 47.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-56.024 -40.879Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.728 49.774Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)978 -929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.242 311Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-164.129 49.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.817 -3.635Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.671 -30.740YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.069 39.813İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -4.507 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.864 54.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -77.951 -37.076Alınan Temettüler7.525 22Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 22.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.050 77.158Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri503.400 1.271.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-281.950 -934.142Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.880 -36.822Ödenen Temettüler-149.938 -149.938Ödenen Faiz-76.891 -93.494Alınan Faiz53.209 19.954YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-266.736 132.349Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24.122 27.388NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-242.614 159.737DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 958.212 661.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 715.598 821.057Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 734.276 960.648Ticari Alacaklar679.191 670.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 25.242 95.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 653.949 575.454Diğer Alacaklar72.347 60.616İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 72.347 60.616Türev Araçlar7 8.730 20.623Stoklar9 616.833 400.357Peşin Ödenmiş Giderler77.525 41.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar655 51Diğer Dönen Varlıklar111.612 39.244ARA TOPLAM2.301.169 2.193.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.301.169 2.193.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 295.912 421.205Ticari Alacaklar5.846 4.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.846 4.869Diğer Alacaklar52 147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52 147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.978.382 1.847.444Maddi Duran Varlıklar11 719.036 696.418Kullanım Hakkı Varlıkları13 194.463 171.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.829 25.315Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 20.829 25.315Peşin Ödenmiş Giderler27.878 34.010Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.278 850TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.243.676 3.201.744TOPLAM VARLIKLAR5.544.845 5.395.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 93.578 220.824Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 861.816 346.349Ticari Borçlar811.395 824.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 169.919 137.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 641.476 686.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.955 67.979Diğer Borçlar2.610 2.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 1.335 1.273İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.275 1.018Türev Araçlar7 25.648 32.442Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.967 7.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü37.443 11.499Kısa Vadeli Karşılıklar396.158 295.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30.252 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 365.906 295.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 22.396 42.658ARA TOPLAM2.271.966 1.851.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.271.966 1.851.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 845.199 997.017Diğer Borçlar123.430 117.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar123.430 117.153Uzun Vadeli Karşılıklar71.581 67.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar71.581 67.238Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 12.493 44.553TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.052.703 1.225.961TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.324.669 3.077.837ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.220.176 2.317.403Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)129.095 248.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)130.328 249.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)237 237Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)130.091 249.012Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.233 -1.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-246.313 -233.661Yabancı Para Çevrim Farkları-1.023 -4.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.914 5.405Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.914 5.405Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-243.376 -234.244Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler365.692 352.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.423.294 1.611.683Net Dönem Karı veya Zararı184.346 -24.889TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.220.176 2.317.403TOPLAM KAYNAKLAR5.544.845 5.395.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -5.105 -10.424 -10.424 0 -47.427 -62.956 -185.595 -185.595 -307.451 -307.451Dönem Karı (Zararı)-185.595 -185.595 -185.595 -185.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -5.105 -10.424 -10.424 0 -47.427 -62.956 0 -121.856 -121.856Kar Payları-150.000 -150.000 -150.000 -150.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 166.285 166.621 0 0 -1.096 0 0 165.525 -5.105 -19.259 0 0 -19.259 0 0 0 0 0 0 -262.871 0 -287.235 352.192 0 0 0 1.611.683 -185.595 1.426.088 2.020.632 0 2.020.632Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -118.921 -118.921 0 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 -9.132 -12.652 184.346 184.346 52.773 52.773Dönem Karı (Zararı)184.346 184.346 184.346 184.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -118.921 -118.921 0 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 -9.132 -12.652 0 -131.573 -131.573Kar Payları17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 130.091 130.328 0 0 -1.233 0 0 129.095 -1.023 -1.914 0 0 -1.914 0 0 0 0 0 0 0 -243.376 0 -246.313 365.692 0 0 0 1.423.294 184.346 1.607.640 2.220.176 0 2.220.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)184.346 -185.595 195.705 40.565DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-118.921 -58.900 2.585 -58.900Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-125.180 -62.000 2.721 -62.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.259 3.100 -136 3.100Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 6.259 3.100 -136 3.100Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.652 -62.956 -12.495 -56.218Yabancı Para Çevrim Farkları3.799 -5.105 -2.856 -5.105Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.844 -13.364 -18.363 -22.060Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.844 -13.364 -18.363 -22.060Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-9.132 -47.427 4.495 -33.906Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.569 -51.230 1.605 -35.274Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5.437 3.803 2.890 1.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.525 2.940 4.229 4.853Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 2.525 2.940 4.229 4.853DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-131.573 -121.856 -9.910 -115.118TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.773 -307.451 185.795 -74.553Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları52.773 -307.451 185.795 -74.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957432BIST