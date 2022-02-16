***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 15.893.254 10.144.743Satışların Maliyeti23 -14.455.117 -9.233.035TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.438.137 911.708BRÜT KAR (ZARAR)1.438.137 911.708Genel Yönetim Giderleri24 -434.787 -285.963Pazarlama Giderleri24 -473.755 -361.705Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -7.274 -3.342Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.124.818 251.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.229.115 -271.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)418.024 240.781Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 23.544 84.165Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -4.224 -1.305Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 423.088 -193.089FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)860.432 130.552Finansman Gelirleri28 282.692 195.771Finansman Giderleri28 -445.808 -295.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)697.316 31.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.150 -55.925Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -153.190 -58.916Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 83.040 2.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)627.166 -24.889DÖNEM KARI (ZARARI)627.166 -24.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-42.939 0Ana Ortaklık Payları670.105 -24.889Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,23370000 -0,08300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,23370000 -0,08300000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.007 276.504Dönem Karı (Zararı)627.166 -24.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler188.030 453.981Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3, 13, 14, 15 183.120 155.763Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler196 -1.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.415 20.098Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 -7.525 -100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler127.103 139.500Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -111.945 -57.869Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 239.048 197.369Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler177.406 -70.655Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.639 41.616Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.639 41.616Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -423.088 193.089Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 70.150 55.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -11.795 -60.339Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5, 27 0 -22.421Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.591 2.756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-435.766 -89.484Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-396.065 -100.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-254.667 -79.778Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.032.732 -137.048Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-45.081 10.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.298.069 245.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.564 13.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.979 -44.895Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.218 754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.923 1.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları379.430 339.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -7.206 -5.391Vergi İadeleri (Ödemeleri)-137.217 -57.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-158.410 -132Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri15.975 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -56.657 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.718 67.024Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 14 -201.571 -89.677Alınan Temettüler7.525 100Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)48.600 22.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI651.634 -77.422Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.559.573 1.297.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -583.900 -1.022.356Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -109.828 -79.198Ödenen Temettüler-149.938 -149.938Ödenen Faiz-176.185 -181.111Alınan Faiz111.912 57.581YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728.231 198.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.369 97.942NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)712.862 296.892DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 958.212 661.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.671.074 958.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.693.433 960.648Ticari Alacaklar1.065.040 670.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 71.565 95.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 993.475 575.454Diğer Alacaklar105.610 60.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 105.610 60.616Türev Araçlar7 185 20.623Stoklar11 1.433.089 400.357Peşin Ödenmiş Giderler20 91.326 41.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 51Diğer Dönen Varlıklar19 248.908 39.244ARA TOPLAM4.637.591 2.193.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.637.591 2.193.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 462.013 421.205Ticari Alacaklar6.545 4.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.545 4.869Diğer Alacaklar156 147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156 147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 2.160.939 1.847.444Maddi Duran Varlıklar13 771.735 696.418Kullanım Hakkı Varlıkları15 188.420 171.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.620 25.315Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 32.620 25.315Peşin Ödenmiş Giderler20 28.908 34.010Ertelenmiş Vergi Varlığı30 44.204 850TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.695.540 3.201.744TOPLAM VARLIKLAR8.333.131 5.395.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 111.624 220.824Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 954.983 346.349Ticari Borçlar2.122.269 824.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 308.739 137.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.813.530 686.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 61.415 67.979Diğer Borçlar3.388 2.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 1.335 1.273İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.053 1.018Türev Araçlar7 44.598 32.442Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 9.207 7.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27.421 11.499Kısa Vadeli Karşılıklar496.748 295.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 496.748 295.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 37.006 42.658ARA TOPLAM3.868.659 1.851.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.868.659 1.851.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.485.852 997.017Diğer Borçlar141.749 117.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 141.749 117.153Uzun Vadeli Karşılıklar115.715 67.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 91.919 67.238Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 23.796 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 1.957 44.553TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.745.273 1.225.961TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.613.932 3.077.837ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.697.723 2.317.403Ödenmiş Sermaye22 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları22 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)285.626 248.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)287.376 249.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-413 237Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 287.789 249.012Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.750 -1.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-411.216 -233.661Yabancı Para Çevrim Farkları3.311 -4.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.550 5.405Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.550 5.405Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-399.977 -234.244Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 365.692 352.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.423.454 1.611.683Net Dönem Karı veya Zararı670.105 -24.889Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.476 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.719.199 2.317.403TOPLAM KAYNAKLAR8.333.131 5.395.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 0 -18.800 -9.382 -24.889 -24.889 -10.680 -10.680Dönem Karı (Zararı)-24.889 -24.889 -24.889 -24.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 0 -18.800 -9.382 0 14.209 14.209Kar Payları-150.000 -150.000 -150.000 -150.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 249.012 249.249 0 0 -1.233 0 0 248.016 -4.822 5.405 0 0 5.405 0 0 0 0 0 0 -234.244 0 -233.661 352.192 0 0 0 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-650 38.777 38.127 -517 37.610 8.133 -19.955 -19.955 -165.733 -177.555 670.105 670.105 530.160 -42.939 487.221Dönem Karı (Zararı)670.105 670.105 670.105 -42.939 627.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-650 38.777 38.127 -517 37.610 8.133 -19.955 -19.955 -165.733 -177.555 0 -139.945 -139.945Sermaye Arttırımı48.600 48.600Kar Payları22 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış160 160 160 15.815 15.975Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 -413 287.789 287.376 0 0 -1.750 0 0 285.626 3.311 -14.550 0 0 -14.550 0 0 0 0 0 0 0 -399.977 0 -411.216 365.692 0 0 0 1.423.454 670.105 2.093.559 2.697.723 21.476 2.719.199Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)627.166 -24.889DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar37.610 23.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-803 -124Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-517 -137Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-517 -137Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları40.818 25.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.888 -1.229Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 153 25Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi30 -2.041 -1.254Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-177.555 -9.382Yabancı Para Çevrim Farkları8.133 -4.822Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.753 17.800Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-24.753 17.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-165.733 -18.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-234.408 -21.578Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)68.675 2.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.798 -3.560Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi30 4.798 -3.560DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-139.945 14.209TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)487.221 -10.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-42.939 0Ana Ortaklık Payları530.160 -10.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002255BIST