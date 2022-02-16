***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 21:47
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 15.893.254 10.144.743
Satışların Maliyeti
23 -14.455.117 -9.233.035
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.438.137 911.708
BRÜT KAR (ZARAR)
1.438.137 911.708
Genel Yönetim Giderleri
24 -434.787 -285.963
Pazarlama Giderleri
24 -473.755 -361.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -7.274 -3.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.124.818 251.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.229.115 -271.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
418.024 240.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 23.544 84.165
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -4.224 -1.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 423.088 -193.089
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
860.432 130.552
Finansman Gelirleri
28 282.692 195.771
Finansman Giderleri
28 -445.808 -295.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
697.316 31.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.150 -55.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -153.190 -58.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 83.040 2.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
627.166 -24.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
627.166 -24.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.939 0
Ana Ortaklık Payları
670.105 -24.889
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,23370000 -0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,23370000 -0,08300000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.007 276.504
Dönem Karı (Zararı)
627.166 -24.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.030 453.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3, 13, 14, 15 183.120 155.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
196 -1.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.415 20.098
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -7.525 -100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
127.103 139.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -111.945 -57.869
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 239.048 197.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
177.406 -70.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.639 41.616
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.639 41.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -423.088 193.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 70.150 55.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -11.795 -60.339
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5, 27 0 -22.421
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.591 2.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-435.766 -89.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.065 -100.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-254.667 -79.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.032.732 -137.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.081 10.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.298.069 245.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.564 13.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.979 -44.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.218 754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.923 1.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
379.430 339.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -7.206 -5.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-137.217 -57.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-158.410 -132
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.975 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -56.657 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.718 67.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -201.571 -89.677
Alınan Temettüler
7.525 100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
48.600 22.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
651.634 -77.422
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.559.573 1.297.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -583.900 -1.022.356
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -109.828 -79.198
Ödenen Temettüler
-149.938 -149.938
Ödenen Faiz
-176.185 -181.111
Alınan Faiz
111.912 57.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
728.231 198.950
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.369 97.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
712.862 296.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 958.212 661.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.671.074 958.212
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.693.433 960.648
Ticari Alacaklar
1.065.040 670.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 71.565 95.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 993.475 575.454
Diğer Alacaklar
105.610 60.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 105.610 60.616
Türev Araçlar
7 185 20.623
Stoklar
11 1.433.089 400.357
Peşin Ödenmiş Giderler
20 91.326 41.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 51
Diğer Dönen Varlıklar
19 248.908 39.244
ARA TOPLAM
4.637.591 2.193.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.637.591 2.193.496
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 462.013 421.205
Ticari Alacaklar
6.545 4.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.545 4.869
Diğer Alacaklar
156 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.160.939 1.847.444
Maddi Duran Varlıklar
13 771.735 696.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 188.420 171.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.620 25.315
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 32.620 25.315
Peşin Ödenmiş Giderler
20 28.908 34.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 44.204 850
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.695.540 3.201.744
TOPLAM VARLIKLAR
8.333.131 5.395.240
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 111.624 220.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 954.983 346.349
Ticari Borçlar
2.122.269 824.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 308.739 137.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.813.530 686.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 61.415 67.979
Diğer Borçlar
3.388 2.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 1.335 1.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.053 1.018
Türev Araçlar
7 44.598 32.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 9.207 7.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.421 11.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
496.748 295.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 496.748 295.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 37.006 42.658
ARA TOPLAM
3.868.659 1.851.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.868.659 1.851.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.485.852 997.017
Diğer Borçlar
141.749 117.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 141.749 117.153
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.715 67.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 91.919 67.238
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 23.796 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 1.957 44.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.745.273 1.225.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.613.932 3.077.837
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.697.723 2.317.403
Ödenmiş Sermaye
22 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
285.626 248.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
287.376 249.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-413 237
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 287.789 249.012
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.750 -1.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-411.216 -233.661
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.311 -4.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.550 5.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.550 5.405
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-399.977 -234.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 365.692 352.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.423.454 1.611.683
Net Dönem Karı veya Zararı
670.105 -24.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.476 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.719.199 2.317.403
TOPLAM KAYNAKLAR
8.333.131 5.395.240
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 0 -18.800 -9.382 -24.889 -24.889 -10.680 -10.680
Dönem Karı (Zararı)
-24.889 -24.889 -24.889 -24.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 0 -18.800 -9.382 0 14.209 14.209
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 249.012 249.249 0 0 -1.233 0 0 248.016 -4.822 5.405 0 0 5.405 0 0 0 0 0 0 -234.244 0 -233.661 352.192 0 0 0 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-650 38.777 38.127 -517 37.610 8.133 -19.955 -19.955 -165.733 -177.555 670.105 670.105 530.160 -42.939 487.221
Dönem Karı (Zararı)
670.105 670.105 670.105 -42.939 627.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-650 38.777 38.127 -517 37.610 8.133 -19.955 -19.955 -165.733 -177.555 0 -139.945 -139.945
Sermaye Arttırımı
48.600 48.600
Kar Payları
22 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
160 160 160 15.815 15.975
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 -413 287.789 287.376 0 0 -1.750 0 0 285.626 3.311 -14.550 0 0 -14.550 0 0 0 0 0 0 0 -399.977 0 -411.216 365.692 0 0 0 1.423.454 670.105 2.093.559 2.697.723 21.476 2.719.199
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
627.166 -24.889
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.610 23.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-803 -124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-517 -137
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-517 -137
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
40.818 25.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.888 -1.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 153 25
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
30 -2.041 -1.254
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-177.555 -9.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.133 -4.822
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.753 17.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-24.753 17.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-165.733 -18.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-234.408 -21.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
68.675 2.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.798 -3.560
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30 4.798 -3.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.945 14.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
487.221 -10.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.939 0
Ana Ortaklık Payları
530.160 -10.680
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002255
BIST