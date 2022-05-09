***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.412.632 2.881.392Satışların Maliyeti-5.947.170 -2.610.548TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)465.462 270.844BRÜT KAR (ZARAR)465.462 270.844Genel Yönetim Giderleri-150.036 -84.864Pazarlama Giderleri-184.869 -93.070Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.185 -520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler184.408 309.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-294.529 -317.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.251 83.627Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.809 9.415Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.459 -373Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 195.775 -61.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)236.376 30.673Finansman Gelirleri143.200 52.575Finansman Giderleri-164.556 -76.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)215.020 6.494Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.376 -17.853Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -10.862 -24.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -24.514 6.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)179.644 -11.359DÖNEM KARI (ZARARI)179.644 -11.359Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.250 0Ana Ortaklık Payları200.894 -11.359Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,66960000 -0,03790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,66960000 -0,03790000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-254.504 -267.345Dönem Karı (Zararı)179.644 -11.359Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.958 208.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3, 11, 12, 13 53.337 41.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler80 708Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.640 34.786Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-661 -7.525Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler63.705 18.777Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-27.982 -27.522Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler91.687 46.299Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler35.779 37.285Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.198 2.080Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-40.198 2.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -195.775 61.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 35.376 17.853Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.576 -1.517Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.665 1.737İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-373.766 -430.854Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-36.610 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-651.240 -449.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-169.442 -29.922Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.662 35.533Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21.261 -36.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler625.665 114.709Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-26.875 -48.942Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.361 -18.165Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.109 4.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.667 -2.088Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-210.080 -234.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.382 -2.746Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.042 -30.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.742 -29.916İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -79.235 -4.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.682 3.958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -50.850 -30.008Alınan Temettüler661 641Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)63.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI495.259 139.009Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri783.261 165.350Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.040 -8.050Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.670 -23.313Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-46.074 -22.559Alınan Faiz27.782 27.581YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)183.013 -158.252Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi85.658 7.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.671 -150.291DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.671.074 958.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.939.745 807.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.944.437 1.693.433Finansal Yatırımlar36.610 0Ticari Alacaklar1.716.560 1.065.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 50.735 71.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.665.825 993.475Diğer Alacaklar230.143 105.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 16.113 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 214.030 105.610Türev Araçlar7 0 185Stoklar9 1.641.751 1.433.089Peşin Ödenmiş Giderler71.894 91.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.175 0Diğer Dönen Varlıklar293.693 248.908ARA TOPLAM5.936.263 4.637.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.936.263 4.637.591DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 544.781 462.013Ticari Alacaklar6.185 6.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.185 6.545Diğer Alacaklar280 156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar280 156Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.181.848 2.160.939Maddi Duran Varlıklar11 792.926 771.735Kullanım Hakkı Varlıkları13 196.112 188.420Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.473 32.620Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.473 32.620Peşin Ödenmiş Giderler27.279 28.908Ertelenmiş Vergi Varlığı19 23.670 44.204TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.803.554 3.695.540TOPLAM VARLIKLAR9.739.817 8.333.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 630.341 111.624Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.120.225 954.983Ticari Borçlar2.747.934 2.122.269İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 450.388 308.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.297.546 1.813.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar34.540 61.415Diğer Borçlar154.648 3.388İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 151.335 1.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.313 2.053Türev Araçlar7 30.653 44.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.316 9.207Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü416 27.421Kısa Vadeli Karşılıklar585.766 496.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar29.441 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 556.325 496.748Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler80.405 37.006ARA TOPLAM5.398.244 3.868.659TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.398.244 3.868.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.444.965 1.485.852Diğer Borçlar147.451 141.749İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar147.451 141.749Uzun Vadeli Karşılıklar122.592 115.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar98.796 91.919Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar23.796 23.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 2.191 1.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.717.199 1.745.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.115.443 5.613.932ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.561.148 2.697.723Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)364.475 285.626Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)366.225 287.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-413 -413Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)366.638 287.789Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.750 -1.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-677.534 -411.216Yabancı Para Çevrim Farkları17.532 3.311Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-40.988 -14.550Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-40.988 -14.550Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-654.078 -399.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler379.192 365.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.930.059 1.423.454Net Dönem Karı veya Zararı200.894 670.105Kontrol Gücü Olmayan Paylar63.226 21.476TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.624.374 2.719.199TOPLAM KAYNAKLAR9.739.817 8.333.131Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403Transferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-121.506 -121.506 -121.506 6.655 6.815 6.815 0 -13.627 -157 -11.359 -11.359 -133.022 -133.022Dönem Karı (Zararı)-11.359 -11.359 -11.359 -11.359Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.506 -121.506 -121.506 6.655 6.815 6.815 0 -13.627 -157 0 -121.663