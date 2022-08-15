***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15.969.423 5.402.214 9.556.791 2.520.822Satışların Maliyeti-15.061.576 -4.905.588 -9.114.406 -2.295.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)907.847 496.626 442.385 225.782BRÜT KAR (ZARAR)907.847 496.626 442.385 225.782Genel Yönetim Giderleri-331.015 -174.904 -180.979 -90.040Pazarlama Giderleri-445.159 -197.728 -260.290 -104.658Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.815 -2.035 -2.630 -1.515Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler748.378 403.539 563.970 94.328Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-920.034 -386.275 -625.505 -68.301ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-43.798 139.223 -63.049 55.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30.721 14.662 7.912 5.247Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.440 -1.686 -981 -1.313Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 1.369.743 135.563 1.173.968 197.559FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.354.226 287.762 1.117.850 257.089Finansman Gelirleri263.027 87.329 119.827 34.754Finansman Giderleri-391.674 -151.438 -227.118 -74.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.225.579 223.653 1.010.559 217.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.601 -39.307 37.977 -21.454Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -16.792 -63.011 -5.930 -38.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 19.393 23.704 43.907 16.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.228.180 184.346 1.048.536 195.705DÖNEM KARI (ZARARI)1.228.180 184.346 1.048.536 195.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-66.371 0 -45.121 0Ana Ortaklık Payları1.294.551 184.346 1.093.657 195.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 4,31520000 0,61450000 3,64550000 0,65240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 4,31520000 0,61450000 3,64550000 0,65240000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-768.200 -205.617Dönem Karı (Zararı)1.228.180 184.346Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.176.865 90.526Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3- 11- 12- 13 115.297 85.997Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-103 1.044Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler110.032 62.343Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-16.863 -7.525Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler169.450 48.065Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-51.457 -53.157Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler220.907 101.222Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler61.448 6.941Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-236.838 -2.220Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-236.838 -2.220Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -1.369.743 -135.563Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.601 39.307Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.418 -5.451Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.474 -2.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-769.728 -439.001Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-736.096 -9.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.191 -84.004Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-888.078 -216.842Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.470 -30.335Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler850.568 -12.805Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-31.208 -56.024Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.793 -13.728Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-969 978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.983 -16.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-718.413 -164.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-47 -3.817Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.740 -37.671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-229.777 -60.069İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -174.638 -4.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.232 14.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11- 12 -120.625 -77.951Alınan Temettüler16.863 7.525Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)26.391 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI627.890 -1.050Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.725.303 503.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-785.250 -281.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.381 -48.880Ödenen Temettüler-149.938 -149.938Ödenen Faiz-138.301 -76.891Alınan Faiz51.457 53.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-370.087 -266.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi170.461 24.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-199.626 -242.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.671.074 958.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.471.448 715.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.474.824 1.693.433Finansal Yatırımlar36.609 0Ticari Alacaklar1.801.765 1.065.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 45.537 71.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.756.228 993.475Diğer Alacaklar9.810 105.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 9.810 105.610Türev Araçlar7 207.016 185Stoklar9 2.321.167 1.433.089Peşin Ödenmiş Giderler78.396 91.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.734 0Diğer Dönen Varlıklar409.546 248.908ARA TOPLAM6.347.867 4.637.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.347.867 4.637.591DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 591.661 462.013Ticari Alacaklar6.019 6.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.019 6.545Diğer Alacaklar7.509 156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.509 156Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 3.625.019 2.160.939Maddi Duran Varlıklar11 828.009 771.735Kullanım Hakkı Varlıkları13 236.448 188.420Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.522 32.620Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 29.522 32.620Peşin Ödenmiş Giderler26.368 28.908Ertelenmiş Vergi Varlığı19 52.286 44.204TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.402.841 3.695.540TOPLAM VARLIKLAR11.750.708 8.333.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.276.048 111.624Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 668.828 954.983Ticari Borçlar2.972.837 2.122.269İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 379.182 308.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.593.655 1.813.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar30.207 61.415Diğer Borçlar4.118 3.388İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 1.397 1.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.721 2.053Türev Araçlar7 0 44.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.238 9.207Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.207 27.421Kısa Vadeli Karşılıklar692.902 496.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar57.154 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 635.748 496.748Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler99.009 37.006ARA TOPLAM5.755.394 3.868.659TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.755.394 3.868.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.773.477 1.485.852Diğer Borçlar152.871 141.749İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar152.871 141.749Uzun Vadeli Karşılıklar154.869 115.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar103.073 91.919Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 51.796 23.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.970 1.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.083.187 1.745.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.838.581 5.613.932ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.894.022 2.697.723Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.424 285.626Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)410.174 287.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-413 -413Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)410.587 287.789Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.750 -1.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-482.266 -411.216Yabancı Para Çevrim Farkları-2.029 3.311Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)41 -14.550Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)41 -14.550Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-480.278 -399.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler379.192 365.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.930.059 1.423.454Net Dönem Karı veya Zararı1.294.551 670.105Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.105 21.476TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.912.127 2.719.199TOPLAM KAYNAKLAR11.750.708 8.333.131Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403Transferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-118.921 -118.921 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 0 -9.132 -12.652 184.346 184.346 52.773 52.773Dönem Karı (Zararı)184.346 184.346 184.346 184.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-118.921 -118.921 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 0 -9.132 -12.652 0 -131.573 -131.573Kar Payları-150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 130.091 130.328 0 0 -1.233 0 0 129.095 -1.023 -1.914 0 0 -1.914 0 0 0 0 0 0 -243.376 0 -246.313 365.692 0 0 0 1.423.294 184.346 1.607.640 2.220.176 0 2.220.176Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 -413 287.789 287.376 -1.750 285.626 3.311 -14.550 -14.550 0 -399.977 -411.216 365.692 1.423.454 670.105 2.093.559 2.697.723 21.476 2.719.199Transferler13.500 656.605 -670.105 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)122.798 122.798 122.798 -5.340 14.591 14.591 -80.301 -71.050 1.294.551 1.294.551 1.346.299 -66.371 1.279.928Dönem Karı (Zararı)1.294.551 1.294.551 1.294.551 -66.371 1.228.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)122.798 122.798 122.798 -5.340 14.591 14.591 -80.301 -71.050 51.748 51.748Sermaye Arttırımı63.000 63.000Kar Payları17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 -413 410.587 410.174 0 0 -1.750 0 0 408.424 -2.029 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 -480.278 0 -482.266 379.192 0 0 0 1.930.059 1.294.551 3.224.610 3.894.022 18.105 3.912.127Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.228.180 184.346 1.048.536 195.705DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar122.798 -118.921 43.949 2.585Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları129.261 -125.180 46.262 2.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.463 6.259 -2.313 -136Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 -6.463 6.259 -2.313 -136Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-71.050 -12.652 195.268 -12.495Yabancı Para Çevrim Farkları-5.340 3.799 -19.561 -2.856Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.452 -9.844 53.786 -18.363Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19.452 -9.844 53.786 -18.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-80.301 -9.132 173.800 4.495Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-147.009 -14.569 138.471 1.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)66.708 5.437 35.329 2.890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.861 2.525 -12.757 4.229Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -4.861 2.525 -12.757 4.229DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.748 -131.573 239.217 -9.910TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.279.928 52.773 1.287.753 185.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-66.371 0 -45.121 0Ana Ortaklık Payları1.346.299 52.773 1.332.874 185.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055628BIST