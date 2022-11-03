***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.490.998 10.170.226 10.521.575 4.768.012Satışların Maliyeti-24.876.832 -9.241.096 -9.815.256 -4.335.508TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.614.166 929.130 706.319 432.504BRÜT KAR (ZARAR)1.614.166 929.130 706.319 432.504Genel Yönetim Giderleri-517.612 -277.232 -186.597 -102.328Pazarlama Giderleri-756.736 -332.891 -311.577 -135.163Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.524 -3.582 -2.709 -1.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.088.290 522.905 339.912 119.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.151.863 -511.229 -231.829 -124.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)269.721 327.101 313.519 187.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.725 17.128 2.004 2.466Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.096 -3.203 -1.656 -1.517Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 2.740.095 260.717 1.370.352 125.154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.038.445 601.743 1.684.219 313.982Finansman Gelirleri408.995 151.855 145.968 64.526Finansman Giderleri-668.521 -231.994 -276.847 -80.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.778.919 521.604 1.553.340 297.951Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-63.189 -16.435 -65.790 22.872Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -31.915 -111.193 -15.123 -48.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -31.274 94.758 -50.667 71.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.715.730 505.169 1.487.550 320.823DÖNEM KARI (ZARARI)2.715.730 505.169 1.487.550 320.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-117.099 -15.545 -50.728 -15.545Ana Ortaklık Payları3180000 1,73570000 5,62920000 1,12120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 9,73180000 1,73570000 5,62920000 1,12120000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.610 348.295Dönem Karı (Zararı)2.715.730 505.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.281.972 51.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3- 11- 12- 13 178.804 133.671Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-85 1.141Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler179.553 95.791Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-16.863 -7.525Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler312.062 78.338Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-94.475 -83.237Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler406.537 161.575Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-115.181 -5.016Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-119.566 3.637Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-119.566 3.637Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -2.740.095 -260.717Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 63.189 16.435Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.766 -6.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.024 1.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-438.559 -128.834Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.027.693 -94.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.213 -126.816Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-453.836 -475.487Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.435 -100.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.068.893 734.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-28.890 -54.322Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.876 -12.421Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.176 998İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.915 -693Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.801 427.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-47 -6.061Vergi İadeleri (Ödemeleri)-62.762 -72.986YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-235.086 -80.804Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 15.975İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -174.638 -56.657Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.936 19.528Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11- 12 -206.380 -115.775Alınan Temettüler16.863 7.525Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)100.133 48.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI394.722 37.340Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.517.620 730.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.702.590 -451.450Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-118.683 -78.173Ödenen Temettüler-149.938 -149.938Ödenen Faiz-243.509 -97.253Alınan Faiz91.822 83.254YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.026 304.831Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi239.493 42.019NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)331.519 346.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.671.074 958.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.002.593 1.305.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.009.037 1.693.433Finansal Yatırımlar61.867 0Ticari Alacaklar2.090.889 1.065.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 121.299 71.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.969.590 993.475Diğer Alacaklar91.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.906 0Diğer Dönen Varlıklar323.878 248.908ARA TOPLAM6.635.635 4.637.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.635.635 4.637.591DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 964.617 462.013Ticari Alacaklar8.474 6.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.474 6.545Diğer Alacaklar8.556 156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.556 156Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 4.593.076 2.160.939Maddi Duran Varlıklar11 880.165 771.735Kullanım Hakkı Varlıkları13 207.641 188.420Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.402 32.620Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 27.402 32.620Peşin Ödenmiş Giderler24.819 28.908Ertelenmiş Vergi Varlığı19 39.805 44.204TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.754.555 3.695.540TOPLAM VARLIKLAR13.390.190 8.333.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.269.002 111.624Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.216.180 954.983Ticari Borçlar3.191.162 2.122.269İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 390.531 308.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.800.631 1.813.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar32.525 61.415Diğer Borçlar4.228 3.388İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 1.397 1.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.831 2.053Türev Araçlar7 0 44.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.031 9.207Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.480 27.421Kısa Vadeli Karşılıklar612.998 496.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar86.727 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 526.271 496.748Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler116.324 37.006ARA TOPLAM6.447.930 3.868.659TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.447.930 3.868.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.205.885 1.485.852Diğer Borçlar134.529 141.749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar134.529 141.749Uzun Vadeli Karşılıklar177.845 115.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar126.049 91.919Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 51 8.008.627 5.613.932ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.315.186 2.697.723Ödenmiş Sermaye17 219.801 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)762.599 285.626Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)764.349 287.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-413 -413Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)764.762 287.789Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.750 -1.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-60.123 -411.216Yabancı Para Çevrim Farkları-38.456 3.311Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-32.526 -14.550Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-32.526 -14.550Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar10.859 -399.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler379.192 365.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.116.826 1.423.454Net Dönem Karı veya Zararı2.832.829 670.105Kontrol Gücü Olmayan Paylar66.377 21.476TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.381.563 2.719.199TOPLAM KAYNAKLAR13.390.190 8.333.131Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403Transferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-86.606 -86.606 -86.606 5.164 3.780 3.780 0 6.093 15.037 520.714 520.714 449.145 -15.545 433.600Dönem Karı (Zararı)520.714 520.714 520.714 -15.545 505.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)