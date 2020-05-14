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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim

14.05.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 21.05.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 21/05/2020
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845056


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
YAPRK 10,34 8.359.893 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4719 8,5144 % -0,45  
Frank 7,1291 7,1720 % -0,23  
Riyal 1,8465 1,8558 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 13,72  
Altın Gr. 387 387 2,19  
Cumhuriyet 2.489 2.534 15,00  
Tam 2.562 2.600 15,50  
Yarım 1.250 1.271 7,50  
Çeyrek 625 636 3,80  
Gümüş.Ons 15,73 15,77 0,18  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,03  
B. Petrol 30,23 30,23 1,04  
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