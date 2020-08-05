***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadırDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/01/2020 30/06/2020 12/08/20203. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865467BIST