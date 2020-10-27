***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
27.10.2020 18:11
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 03.11.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 03/11/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884400
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1194
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,72
|Açılış
|: 501,16
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1680
|8,1733
|% 1,11
|
|Euro
|9,6626
|9,6794
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,6360
|10,6893
|% 1,33
|
|Frank
|8,9695
|9,0235
|% 1,13
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,87
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,73
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,13
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|0,91
|