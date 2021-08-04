***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
04.08.2021 18:16
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 11.08.2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 11/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954789
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0774
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4830
En Düşük
8,3721
18:0510,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0661
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0567
En Düşük
9,9509
18:05492,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,83
|Açılış
|: 492,88
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.035.687
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.804.836
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.810.773
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.466.799
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4757
|8,4823
|% 0,92
|
|Euro
|10,0366
|10,0457
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,7472
|11,8061
|% 0,79
|
|Frank
|9,3001
|9,3561
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,27
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,10
|