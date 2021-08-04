***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 11.08.2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/01/2021 30/06/2021 11/08/20213. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954789BIST