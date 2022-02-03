***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
03.02.2022 18:19
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 16.02.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 16/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999309
BIST
16:231.953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,11
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:2313,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:2315,5327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:23789,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,41
|Açılış
|: 789,25
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.444.924
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.852.419
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.252.815
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,78
|82.177.158
|% -6,05
|
|MMCAS
|2,80
|139.545
|% -5,08
|
|THYAO
|26,94
|1.939.238.420
|% -0,30
|
|YKBNK
|4,09
|1.556.070.135
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,07
|1.092.267.154
|% -1,42
|
|GARAN
|11,95
|630.132.255
|% 0,08
|
|TOASO
|83,80
|622.779.823
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,09
|1.556.070.135
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,38
|279.926.339
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,07
|1.092.267.154
|% -1,42
|
|ODAS
|1,30
|126.380.499
|% -2,26
|
|TSKB
|1,54
|134.784.070
|% -1,28
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5572
|13,5663
|% -0,03
|
|Euro
|15,5173
|15,5265
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,2782
|18,3699
|% -0,58
|
|Frank
|14,6253
|14,7134
|% -0,27
|
|Riyal
|3,5960
|3,6140
|% -0,26
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,69
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,50
|
|Cumhuriyet
|5.236
|5.315
|14,00
|
|Tam
|5.219
|5.351
|23,36
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|10,86
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,05
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|1,50
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, SAHOL, GUBRF
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, SASA, AKBNK
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 62 kaybederek (% -0.15 ) 1, 747
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, PKENT, OZGYO, SANEL
-
16:37
MAALT, BRSAN, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında