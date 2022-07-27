***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
27.07.2022 17:24
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Sonuçlarının 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 15/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048251
BIST
17:432.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,25
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:4317,8991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:4318,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:43986,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:41
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.674.394
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|456.181.628
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.161.960
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|65.756.084
|% -9,80
|
|MTRKS
|62,50
|7.010.850
|% -4,14
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|UFUK
|79,80
|4.100.509
|% -3,86
|
|ESCOM
|21,46
|28.199.565
|% -3,85
|
|THYAO
|49,74
|3.435.915.813
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,78
|1.272.174.325
|% 0,63
|
|SISE
|21,10
|1.031.835.710
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,22
|976.296.469
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|820.012.820
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|976.296.469
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|457.405.634
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,78
|1.272.174.325
|% 0,63
|
|TSKB
|2,60
|497.373.963
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|127.030.622
|% 3,75
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8957
|17,9007
|% 0,24
|
|Euro
|18,1092
|18,1384
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,4849
|21,5926
|% 0,32
|
|Frank
|18,4980
|18,6094
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7534
|4,7772
|% 0,33
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-3,22
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.654
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,46
|
Seans Raporu
17:41
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
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17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
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17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem
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17:53IMASM
Yüzde 9.98 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 140 adet işlem