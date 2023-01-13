***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
13.01.2023 18:15
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaz. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 08/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102275
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0486
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.155,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.155,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.156,27
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7879
|18,7928
|% 0,05
|
|Euro
|20,3290
|20,3371
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,8749
|22,9896
|% 0,02
|
|Frank
|20,1638
|20,2853
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9896
|5,0146
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.154
|7,34
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.835
|7.912
|102,00
|
|Yarım
|3.818
|3.872
|50,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|