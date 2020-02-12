***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün açıklanan 01.01.2019-31.12.2019 dönemi konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve 2020 yılı beklentilerimizi de içeren "Kar Duyurusu Raporu" internet sitemizde (www.aygaz.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818711BIST