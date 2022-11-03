***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün açıklanan01.01.2022-30.09.2022 dönemi konsolide finansal tablolarına ilişkinhazırlanan özet bilgiler ve 2022 yılı beklentilerimizi de içeren"Kar Duyurusu Raporu"internetsitemizde(www.aygaz.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076433BIST