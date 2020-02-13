***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.02.2020Genel Kurul Tarihi 10.03.2020Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi, No: 145/1 ZincirlikuyuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aygaz GK TTSG İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 AYGAZ GK Gündem_100320.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Aygaz OGM Agenda_10032020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Aygaz GK Bilgilendirme Notu 13022020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Aygaz AGM Information Document 13022020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.02.2020 tarihinde aşağıdaki kararları aldı.1)Aygaz A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 10 Mart 2020 Salı günü, saat 16:00'da, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.aygaz.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetleFinansal Tabloların, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.2) Hazır Bulunanlar Listesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5'inci maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Şebnem Yücel'in yetkilendirilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951BIST