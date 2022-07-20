***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.07.2022Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu toplam 471.363.816,52- TL nominal değerli Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan "Kısmi Bölünme Sözleşmesi" ve "Kısmi Bölünme Raporu" raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,4 - İlgili kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,5 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aygaz Genel Kurul Bilgilendirme Notu_25082022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Aygaz GK İlan Metni_25082022.pdf - İlan MetniEK: 3 Aygaz GM Information Document 25082022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 AYGAZ GM Invitation 25082022.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 25.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.' ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup eşzamanlı olarak hâkim ortağımız Koç Holding A.Ş.' nin aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Tüpraş'a devredilecektir. Söz konusu işlem nedeniyle, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2022 tarihinde söz konusu bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 13:00'de, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047062BIST