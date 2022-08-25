***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.07.2022Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu toplam 471.363.816,52- TL nominal değerli Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan "Kısmi Bölünme Sözleşmesi" ve "Kısmi Bölünme Raporu" raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,4 - İlgili kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,5 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiBölünme Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Oüstü GK Tutanak_Aygaz.pdf - TutanakEK: 2 Oüstü GK Hazirun Aygaz.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak hâkim ortağımız Koç Holding A.Ş.'nin aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Tüpraş'a devredilmesine karar verilmiştir.Söz konusu işlem ve bu kapsamda yapılacak esas sözleşme değişikliği Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058372BIST