Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.07.2023 19:46
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.07.2023
Genel Kurul Tarihi 24.08.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu toplam 15.001.230,08- TL nominal değerli Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Koç Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,
4 - İlgili kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemi kapsamında hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
5 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aygaz GK İlan Metni_24082023.pdf - İlan Metni
EK: 2 AYGAZ GM Invitation 24082023.pdf - İlan Metni
EK: 3 Aygaz Genel Kurul Bilgilendirme Notu_24082023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Aygaz GM Information Document_24082023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz aktifindeki Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler payları ortaklara pay devri modeliyle, kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye ("Koç Holding") devredilecektir. Söz konusu işlem nedeniyle, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi 219.800.767 TL'den 205.905.619 TL'ye azaltılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2023 tarihinde söz konusu kısmi bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173274


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:006.365
Değişim :  -3,57% |  -235,46
Açılış :  6.637  
Önceki Kapanış :  6.600  
En Düşük
6.363 En Yüksek
6.662
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 69,85 45.080.688 % 10,00  
RYSAS 27,94 53.239.938 % 10,00  
YEOTK 119,90 686.901.661 % 10,00  
POLTK 4.147,00 55.697.914 % 10,00  
VBTYZ 57,75 67.422.180 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 26,9078 26,9133 % 2,20  
Euro 30,2063 30,2539 % 2,25  
Sterlin 34,9797 35,1552 % 1,93  
Frank 31,2143 31,4024 % 2,40  
Riyal 7,1506 7,1865 % 2,16  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 20,63  
Altın Gr. 1.710 1.711 55,70  
Cumhuriyet 11.565 11.739 512,00  
Tam 11.167 11.454 503,00  
Yarım 5.584 5.753 252,00  
Çeyrek 2.800 2.877 127,00  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 0,18  
Gümüş Gr. 21,67 21,69 0,65  
B. Petrol 79,89 79,89 1,38  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru