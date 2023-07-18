***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 18.07.2023Genel Kurul Tarihi 24.08.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu toplam 15.001.230,08- TL nominal değerli Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Koç Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,4 - İlgili kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemi kapsamında hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,5 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aygaz GK İlan Metni_24082023.pdf - İlan MetniEK: 2 AYGAZ GM Invitation 24082023.pdf - İlan MetniEK: 3 Aygaz Genel Kurul Bilgilendirme Notu_24082023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Aygaz GM Information Document_24082023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz aktifindeki Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler payları ortaklara pay devri modeliyle, kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye ("Koç Holding") devredilecektir. Söz konusu işlem nedeniyle, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi 219.800.767 TL'den 205.905.619 TL'ye azaltılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2023 tarihinde söz konusu kısmi bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173274BIST