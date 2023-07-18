***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.07.2023 19:46
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.07.2023
Genel Kurul Tarihi 24.08.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu toplam 15.001.230,08- TL nominal değerli Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Koç Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,
4 - İlgili kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemi kapsamında hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
5 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aygaz GK İlan Metni_24082023.pdf - İlan Metni
EK: 2 AYGAZ GM Invitation 24082023.pdf - İlan Metni
EK: 3 Aygaz Genel Kurul Bilgilendirme Notu_24082023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Aygaz GM Information Document_24082023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz aktifindeki Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler payları ortaklara pay devri modeliyle, kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye ("Koç Holding") devredilecektir. Söz konusu işlem nedeniyle, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi 219.800.767 TL'den 205.905.619 TL'ye azaltılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2023 tarihinde söz konusu kısmi bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173274
BIST