***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 18.07.2023Genel Kurul Tarihi 24.08.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu toplam 15.001.230,08- TL nominal değerli Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Koç Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi,4 - İlgili kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemi kapsamında hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,5 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edilmediBölünme Kabul edilmediGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 KAP Hazirun_24.08.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 KAP Tutanak_24.08.2023.pdf - TutanakEk Açıklamalar30.05.2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu şirketlerinin yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının Kısmi Bölünme suretiyle Koç Holding A.Ş. tarafından devralınmasına karar verilmiştir.Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, kısmi bölünme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni'nin ve genel kurul davetinin ilanından sonra, işlemin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleştirilebilmesine yönelik gündeme gelen bazı belirsizlikler nedeniyle ilave yük doğabileceği hususu yatırımcıların bilgisine sunulmuş ve söz konusu işlem pay sahiplerimiz tarafından reddedilmiştir.Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188972BIST