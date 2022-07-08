***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.07.2022 12:26
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022, 17.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.06.2022 tarihli, Şirket Esas Sözleşme'sinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi kararını takiben, söz konusu borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1053 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Ekte, Başvuru Formu ile İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044330
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0588
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3268
En Düşük
17,1768
12:3517,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0277
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.237.193
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.947.395
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3275
|% 0,34
|
|Euro
|17,5240
|17,5368
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,6218
|20,7252
|% -0,30
|
|Frank
|17,6390
|17,7453
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5997
|4,6228
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-2,47
|
|Altın Gr.
|967
|967
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.510
|6.609
|23,00
|
|Yarım
|3.187
|3.230
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,21
|