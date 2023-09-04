***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihracı için yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 ve 51/1055 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Ekte, Başvuru Formu ile onaylı İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191352BIST