***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2021 tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 ve 26/763 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aygaz - İhraç Belgesi-Eki.pdfEK: 2 Aygaz - SPK Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937265BIST